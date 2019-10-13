На Урале прошел международный конкурс исполнителей на духовых инструментах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Второй Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах "Дыхание" прошел в городе Кушва Свердловской области, сообщает департамент информполитики главы региона.

"Музыканты и педагоги ведущих вузов страны по классу духовых инструментов вошли в состав жюри II Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах "Дыхание", который под эгидой Евразийской Ассоциации саксофонистов прошел в Кушве", - говорится в сообщении.

"Дыхание" – проект популяризации саксофона и флейты в России, важной частью которого является поддержка молодых и талантливых музыкантов.

"Важная цель этого конкурса – образовательная. В рамках фестиваля проходит большое количество мастер-классов, блиц-занятий, когда московские профессора занимаются с ребятами из небольших городов. Мы транслируем свой опыт, делимся всем тем, что знаем сами, и должен отметить, что здесь, в Кушве, очень благодарные ученики и педагоги", – приводятся в сообщении слова вице-президента Евразийской ассоциации саксофонистов Тараса Гусарова.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что музыкальная палитра Свердловской области очень широка.

"Екатеринбург славится "Ночью музыки", в Камышлове проходит знаменитый джазовый фестиваль, и мне очень приятно, что сейчас и Кушва дополняет эту творческую палитру. Я очень надеюсь, что "Дыхание" пропишется здесь навсегда, и придаст второе, третье дыхание творческому потенциалу этого города и области в целом. Для Свердловской области очень важно поддержать культуру духовых инструментов", – цитирует Учайкину департамент.

Среди конкурсантов – учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений среднего профессионального образования и других учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ, студий. В конкурсе участвуют юные уральцы от 7 до 25 лет. В категории профессионалов участвуют конкурсанты без возрастных ограничений.

Номинаций у конкурса две – саксофон и флейта. Конкурс проходил в течение трех дней. Кульминацией музыкального праздника стал гала-концерт, в котором приняли участие как конкурсанты, так и члены жюри, уточняет департамент.