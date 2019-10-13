Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T17:00Z
https://ria.ru/20191013/1559728750.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/15557/87/155578730_0:187:3000:1875_1036x0_80_0_0_176c4f3e2fd398829bd12290b7e8bd99.jpg
РИА Новости
Свердловская область

На Урале прошел международный конкурс исполнителей на духовых инструментах

16:57 13.10.2019 (обновлено: 17:00 13.10.2019)
24
© РИА Новости / Олег Макаров  / Перейти в фотобанкДуховые музыкальные инструменты
Духовые музыкальные инструменты
© РИА Новости / Олег Макаров
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Второй Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах "Дыхание" прошел в городе Кушва Свердловской области, сообщает департамент информполитики главы региона.
"Музыканты и педагоги ведущих вузов страны по классу духовых инструментов вошли в состав жюри II Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах "Дыхание", который под эгидой Евразийской Ассоциации саксофонистов прошел в Кушве", - говорится в сообщении.
"Дыхание" – проект популяризации саксофона и флейты в России, важной частью которого является поддержка молодых и талантливых музыкантов.
"Важная цель этого конкурса – образовательная. В рамках фестиваля проходит большое количество мастер-классов, блиц-занятий, когда московские профессора занимаются с ребятами из небольших городов. Мы транслируем свой опыт, делимся всем тем, что знаем сами, и должен отметить, что здесь, в Кушве, очень благодарные ученики и педагоги", – приводятся в сообщении слова вице-президента Евразийской ассоциации саксофонистов Тараса Гусарова.
Драматург Николай Коляда
20 сентября, 17:01Свердловская область
Николай Коляда приглашает на Урал в культурное паломничество
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что музыкальная палитра Свердловской области очень широка.
"Екатеринбург славится "Ночью музыки", в Камышлове проходит знаменитый джазовый фестиваль, и мне очень приятно, что сейчас и Кушва дополняет эту творческую палитру. Я очень надеюсь, что "Дыхание" пропишется здесь навсегда, и придаст второе, третье дыхание творческому потенциалу этого города и области в целом. Для Свердловской области очень важно поддержать культуру духовых инструментов", – цитирует Учайкину департамент.
Среди конкурсантов – учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений среднего профессионального образования и других учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ, студий. В конкурсе участвуют юные уральцы от 7 до 25 лет. В категории профессионалов участвуют конкурсанты без возрастных ограничений.
Номинаций у конкурса две – саксофон и флейта. Конкурс проходил в течение трех дней. Кульминацией музыкального праздника стал гала-концерт, в котором приняли участие как конкурсанты, так и члены жюри, уточняет департамент.

Другие новости региона читайте здесь>>

В парке Зарядье высадился культурный десант Свердловской области
19 сентября, 17:53Свердловская область
В парке "Зарядье" высадился культурный десант Свердловской области
000000
Обсудить 0
Свердловская областьСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
Процедура выборов президента в Тунисе
РИА
Новости
Боец Сирийских демократических сил (СДС)
SDF охраняют семь тюрем в Сирии, где содержатся сторонники ИГ*
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии
Зал заседаний парламента Польши
Процедура выборов в парламент Польши
Лента
новостей
Хантер Байден
Байден не обсуждал с отцом свою деятельность на Украине, заявил адвокат
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Свердловский губернатор принял участие в опросе по храму в Екатеринбурге
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Турция заявила о нейтрализации 525 боевиков в ходе операции в Сирии
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
ВС Турции взяли под контроль стратегически важную трассу в Сирии
Вид на центральную часть Вроцлава, Польша
В одном из польских округов возможны повторные выборы
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы
Белград
Делегаты от 149 стран прибыли на ассамблею Межпарламентского союза в Сербии
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов
Анатолий Торкунов: дипломатия секретна, не чтобы от народа что-то спрятать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния