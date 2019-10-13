Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился в воскресенье к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наам Иссахар, приговоренной в пятницу к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

"Сегодня я обратился к президенту России Владимиру Путину, как к другу еврейского народа и Государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар. Наама допустила серьезную ошибку и признала это, такой длительный приговор может иметь ужасные последствия для ее жизни", - написал Ривлин в Twitter, приложив к сообщению копию официального письма Путину с просьбой.

"Я взываю к вашей (Владимир Путин - ред.) милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Нааме Иссахар - ред.) помилование", - добавляет Ривлин в письме.

В пятницу Химкинский городской суд Московской области приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 и пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ).

Двадцатипятилетняя израильтянка Наама Иссахар была задержана 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины готовы были предоставить жилье для домашнего ареста или внести за нее залог. Иссахар в суде признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.