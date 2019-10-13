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РИА Новости

Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

16:23 13.10.2019 (обновлено: 17:18 13.10.2019)
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился в воскресенье к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наам Иссахар, приговоренной в пятницу к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
"Сегодня я обратился к президенту России Владимиру Путину, как к другу еврейского народа и Государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар. Наама допустила серьезную ошибку и признала это, такой длительный приговор может иметь ужасные последствия для ее жизни", - написал Ривлин в Twitter, приложив к сообщению копию официального письма Путину с просьбой.
"Я взываю к вашей (Владимир Путин - ред.) милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей (Нааме Иссахар - ред.) помилование", - добавляет Ривлин в письме.
В пятницу Химкинский городской суд Московской области приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 и пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ).
Двадцатипятилетняя израильтянка Наама Иссахар была задержана 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины готовы были предоставить жилье для домашнего ареста или внести за нее залог. Иссахар в суде признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с Путиным, в частности, "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники писала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи. В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
11 октября, 18:00РИА Новости
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
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Реувен РивлинВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Закон должен быть одинаков для всех. Юридически, она закон не нарушила, так, как границу России не пересекала вовсе и была задержана в транзитной зоне. Как и каждый осужденный она имеет права на адвоката, который и будет доказывать ее невиновность в суде, после подачи эпиляции.
13 октября, 18:17
Татьяна Новикова
167402614
Конечно, друг еврейского народа не откажет. А вот у русского народа как не было друзей, так и нет. Армия и флот тоже служат этому другу
13 октября, 18:18
СБСергей Белов
130101101128
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