Пренебрегший гигиеной пассажир самолета возмутил пользователей Сети

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей удивил снимок, на котором пассажир самолета лежит на полу телетрапа. Его Пользователей соцсетей удивил снимок, на котором пассажир самолета лежит на полу телетрапа. Его опубликовал Instagram-аккаунт passengershaming.

На фотографии видно, что мужчина положил под голову подушку и начал читать газету.

"Потому что ожидание в очередях изматывает", — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы сочли поступок пассажира неуместным и напомнили ему о гигиене.

"Он же не забыл, что большинство пассажиров после длительных перелетов тошнит именно в телетрапах?" — удивился @04_78_dan.

"Этот пол чертовски грязен. Просто отвратительно", — отметила @sherry_garceau.

Другие попытались найти объяснение странному поведению мужчины.

"Наверное, он очень устал и чувствовал себя неважно", — предположила @lesleym555. Однако другие комментаторы не согласились с ней. Они отметили, что мужчина не просто прилег, а принялся читать.

"Он придумал собственный бизнес-класс", — пошутил @597_aquarius.

"Может, он умеет читать, только если лежит", — считает @eabadie0913.