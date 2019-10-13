Пренебрегший гигиеной пассажир самолета возмутил пользователей Сети

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей удивил снимок, на котором пассажир самолета лежит на полу телетрапа. Его опубликовал Instagram-аккаунт passengershaming.
На фотографии видно, что мужчина положил под голову подушку и начал читать газету.
"Потому что ожидание в очередях изматывает", — говорится в подписи к снимку.
Комментаторы сочли поступок пассажира неуместным и напомнили ему о гигиене.
"Он же не забыл, что большинство пассажиров после длительных перелетов тошнит именно в телетрапах?" — удивился @04_78_dan.
"Этот пол чертовски грязен. Просто отвратительно", — отметила @sherry_garceau.
Другие попытались найти объяснение странному поведению мужчины.
"Наверное, он очень устал и чувствовал себя неважно", — предположила @lesleym555. Однако другие комментаторы не согласились с ней. Они отметили, что мужчина не просто прилег, а принялся читать.
"Он придумал собственный бизнес-класс", — пошутил @597_aquarius.
"Может, он умеет читать, только если лежит", — считает @eabadie0913.
"Бедняге пришлось отдохнуть после того, как на досмотре остальные пассажиры часами показывали содержимое сумок, в которые уместили всю домашнюю утварь", — уверен @andie.rose.s.