Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T16:56Z
https://ria.ru/20191013/1559728173.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:76:1920:1156_1036x0_80_0_0_c65810d49ab1780d6d322b0f611447d9.jpg
РИА Новости

Пренебрегший гигиеной пассажир самолета возмутил пользователей Сети

16:21 13.10.2019 (обновлено: 16:56 13.10.2019)
11657
CC0 / Pixabay / StockSnap / Пассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
CC0 / Pixabay / StockSnap /
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей удивил снимок, на котором пассажир самолета лежит на полу телетрапа. Его опубликовал Instagram-аккаунт passengershaming.
На фотографии видно, что мужчина положил под голову подушку и начал читать газету.
"Потому что ожидание в очередях изматывает", — говорится в подписи к снимку.
Комментаторы сочли поступок пассажира неуместным и напомнили ему о гигиене.
"Он же не забыл, что большинство пассажиров после длительных перелетов тошнит именно в телетрапах?" — удивился @04_78_dan.
"Этот пол чертовски грязен. Просто отвратительно", — отметила @sherry_garceau.
Другие попытались найти объяснение странному поведению мужчины.
Хельсинки. Виды
Вчера, 10:18Туризм
Туристы назвали самые скучные города Европы
"Наверное, он очень устал и чувствовал себя неважно", — предположила @lesleym555. Однако другие комментаторы не согласились с ней. Они отметили, что мужчина не просто прилег, а принялся читать.
"Он придумал собственный бизнес-класс", — пошутил @597_aquarius.
"Может, он умеет читать, только если лежит", — считает @eabadie0913.
"Бедняге пришлось отдохнуть после того, как на досмотре остальные пассажиры часами показывали содержимое сумок, в которые уместили всю домашнюю утварь", — уверен @andie.rose.s.
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
14 августа, 17:50РИА Новости
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
97667736
Обсудить 3
ТуризмВесь мирОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
Лента новостейМолния