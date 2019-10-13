Турецкая армия и сирийская оппозиция взяли под контроль город Телль-Абъяд

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. ВС Турции и оппозиционная "Сирийская национальная армия" взяли под контроль стратегически важный город Телль-Абъяд на севере Сирии, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город окружен.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.