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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая армия и сирийская оппозиция взяли под контроль город Телль-Абъяд

16:13 13.10.2019 (обновлено: 17:38 13.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. ВС Турции и оппозиционная "Сирийская национальная армия" взяли под контроль стратегически важный город Телль-Абъяд на севере Сирии, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город окружен.
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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