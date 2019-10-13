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РИА Новости

В Египте требуют смерти для террориста, напавшего на силовиков в 2017 году

15:45 13.10.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкЕгипетский военнослужащий на одной из улиц Каира
Египетский военнослужащий на одной из улиц Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Уголовный суд Египта передал на рассмотрение верховному муфтию смертный приговор для главаря террористов, организовавших нападение на сотрудников египетских сил безопасности в 2017 году, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум".
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В результате нападения, произошедшего в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат, погибли 16 сотрудников МВД Египта и были ранены еще 13.
Главарь организовавшей нападение террористической ячейки - гражданин Ливии Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари непосредственно участвовал в нападении и руководил боевиками. Он стал единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с аль-Мисмари на скамье подсудимых находятся более сорока членов группировки, причастных к этой и другим террористическим атакам.
Ожидается, что окончательный приговор подсудимым будет вынесен 3 ноября.
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