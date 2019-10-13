В Египте требуют смерти для террориста, напавшего на силовиков в 2017 году

В результате нападения, произошедшего в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат, погибли 16 сотрудников МВД Египта и были ранены еще 13.

Главарь организовавшей нападение террористической ячейки - гражданин Ливии Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари непосредственно участвовал в нападении и руководил боевиками. Он стал единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с аль-Мисмари на скамье подсудимых находятся более сорока членов группировки, причастных к этой и другим террористическим атакам.