Автоматическая передача данных о пациентах недопустима, заявили в Минздраве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Автоматическое предоставление медицинских данных федеральным органам власти о пациентах без их согласия при получении различных документов является недопустимым, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Минздрав России ранее предложил ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав. Проект приказа был подготовлен ведомством в середине лета.

"Минздрав России полагает, что при получении различного рода разрешительных документов автоматическое предоставление иным федеральным органам, физическим или юридическим лицам медицинской информации о человеке без его добровольного согласия является недопустимым", - говорится в сообщении.

Право человека на конфиденциальность является одним из основных в сфере охраны здоровья, так как между врачом и пациентом должно быть определенное доверие для правильной постановки диагноза и назначения лечения, уточнили в пресс-службе.