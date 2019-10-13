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РИА Новости

Автоматическая передача данных о пациентах недопустима, заявили в Минздраве

13:25 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры городской больницы
Посетители у регистратуры городской больницы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Посетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Автоматическое предоставление медицинских данных федеральным органам власти о пациентах без их согласия при получении различных документов является недопустимым, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Минздрав России ранее предложил ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав. Проект приказа был подготовлен ведомством в середине лета.
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"Минздрав России полагает, что при получении различного рода разрешительных документов автоматическое предоставление иным федеральным органам, физическим или юридическим лицам медицинской информации о человеке без его добровольного согласия является недопустимым", - говорится в сообщении.
Право человека на конфиденциальность является одним из основных в сфере охраны здоровья, так как между врачом и пациентом должно быть определенное доверие для правильной постановки диагноза и назначения лечения, уточнили в пресс-службе.
При этом законом предусмотрен закрытый перечень исключительных случаев, когда информация о состоянии здоровья человека может быть представлена без его согласия - если необходимо предупредить вред окружающим, например, чтобы остановить распространение массовых заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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