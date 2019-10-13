Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Врач-онколог Лариса Туркина считает, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки.

В августе в СМИ опубликовали сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.

В середине сентября "Пятый канал" сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты "Комсомольская правда", 8 октября Заворотнюк выписали из клиники.