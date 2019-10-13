Путин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами

"Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы", - заверил он.