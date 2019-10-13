Путин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
"Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России, русского и других народов Российской Федерации диктуют необходимость развития отношений с арабским миром", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как будет строить отношения с арабскими странами его "наследник, который когда-либо появится".
Полномочия Путина на посту главы государства истекают в 2024 году, он занимает пост президента второй срок подряд и в соответствии с Конституцией не может участвовать в следующих выборах президента.
"Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы", - заверил он.