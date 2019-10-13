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РИА Новости

Путин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами

13:04 13.10.2019
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© RTПрезидент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
© RT
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
"Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России, русского и других народов Российской Федерации диктуют необходимость развития отношений с арабским миром", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как будет строить отношения с арабскими странами его "наследник, который когда-либо появится".
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
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"Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы", - заверил он.
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