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РИА Новости

Попытки нивелировать ядерный потенциал России бесполезны, заявил Путин

13:01 13.10.2019 (обновлено: 13:17 13.10.2019)
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© RTПрезидент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
© RT
ДУБАЙ, 13 окт — РИА Новости. Попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России путем размещения систем противоракетной обороны в непосредственной близости от ее границ обречена на неудачу, заявил президент Владимир Путин.
"Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это — попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка. Это уже очевидно. Я думаю, что и для специалистов уже очевидно", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, говоря о размещении систем противоракетной обороны в странах НАТО вблизи российских границ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
12 октября, 13:07РИА Новости
Путин прокомментировал расширение границ НАТО
Он отметил, что уже ни у кого не возникает сомнений в том, что "НАТО — это просто инструмент внешней политики США" и "фокус" заключается в том, что после того, как страны входят в НАТО, их потом "почти никто не спрашивает, когда размещают там определенные виды вооружений". Именно так, по словам Путина, появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии, которые скоро планируется разместить и в Польше.
"Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность. Она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет", — добавил президент.
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НАТОВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Володя, включи мозг, пожалуйста. Никто и не пытается пробить ядерный щит России. Все проще. Это называется "втянуть заведомо более бедную страну в гонку вооружений"! Если вместо того, что бы тратить деньги на благополучие населения бесконечно клепать ракеты, то их запускать станет некому лет через 30-ть... У США то на обе задачи баблосиков хватит. А нет- Китай одолжит (враги ведь, по Вашим словам, ага). А вот России кто одолжит?
13 октября, 13:43
АПАлександр Путин
39800119
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