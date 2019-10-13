Попытки нивелировать ядерный потенциал России бесполезны, заявил Путин

"Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это — попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка. Это уже очевидно. Я думаю, что и для специалистов уже очевидно", — сказал Путин в интервью телеканалам, говоря о размещении систем противоракетной обороны в странах НАТО вблизи российских границ.

Он отметил, что уже ни у кого не возникает сомнений в том, что "НАТО — это просто инструмент внешней политики США" и "фокус" заключается в том, что после того, как страны входят в НАТО, их потом "почти никто не спрашивает, когда размещают там определенные виды вооружений". Именно так, по словам Путина, появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии, которые скоро планируется разместить и в Польше.