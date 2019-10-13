Путин: Россия не считает, что может руководить ситуацией на Ближнем Востоке

"Конечно, нельзя сказать, что сейчас регион (Ближний Восток) находится в стабильном состоянии. Мы все это прекрасно понимаем, мы видим это все своими глазами. Но все проходит, и надеюсь, что и это когда-то пройдет. Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию. Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила и наступила как можно быстрее", - сказал Путин в интервью телеканалам