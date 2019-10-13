Путин: Россия не считает, что может руководить ситуацией на Ближнем Востоке

ДУБАЙ, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не считает, что с небес может руководить ситуацией на Ближнем Востоке, она будет делать все для помощи арабским друзьям, которых очень много.
"Конечно, нельзя сказать, что сейчас регион (Ближний Восток) находится в стабильном состоянии. Мы все это прекрасно понимаем, мы видим это все своими глазами. Но все проходит, и надеюсь, что и это когда-то пройдет. Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию. Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила и наступила как можно быстрее", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
"Мы не считаем, что мы где-то с небес можем и должны руководить ситуацией. Я уже говорил, что у нас очень много друзей в арабском мире", - добавил он.
Он выразил мнение, что Сирию "уже пора вернуть в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств".
"Мы будем делать все для того, чтобы ситуация нормализовалась, будем помогать нашим друзьям. Но, конечно, в конечном итоге скорость изменений ситуации к лучшему зависит именно от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране, но я уверен, что стабилизация неизбежна, и желаю, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул он.