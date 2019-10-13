Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T12:57Z
https://ria.ru/20191013/1559723789.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149999/11/1499991197_0:281:3000:1969_1036x0_80_0_0_9eaefb40a74d5e2f43054b03576ad020.jpg
РИА Новости

Путин назвал Саудовскую Аравию мировым игроком

12:57 13.10.2019
184
© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
© Fotolia / Swisshippo
ДУБАЙ, 13 окт – РИА Новости. Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком, она оказывает воздействие на мировой энергетический рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, Саудовская Аравия – одна из ключевых стран региона, безусловно. Она оказывает воздействие в силу своих возможностей, масштаба, скажем, деятельности в сфере энергетики. Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком. Оказывает воздействие на мировой энергетический рынок и в этом смысле на всю мировую энергетику", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
По этой причине, добавил российский лидер, взаимодействие РФ с Саудовской Аравией, "с королем и принцем Мухаммедом Бен Сальманом очень важно, и мы будем развивать эти отношения дальше".
Отвечая на вопрос о позитивной роли Бен Сальмана в отношениях с РФ, Путин заявил, что наследный принц уже "достаточно успешно" справляется с ней.
"У нас с ним действительно очень добрые личные отношения, он является инициатором многих наших начинаний, и эти инициативы двигаются, они живут, они реализуются. Но я уже говорил, вот, ОПЕК+ – это же его инициатива была работать с нами в таком ключе. Это же он поддержал создание платформы наших инвестфондов, и на 2 миллиарда уже проинвестировано. Это же он ставит вопрос о расширении нашего сотрудничества в сфере военно-технического взаимодействия. И там у нас складываются уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению", отметил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
10 октября, 18:34РИА Новости
Саудовская Аравия нуждается в поддержке России, считает эксперт
910102
Обсудить 0
Владимир ПутинСаудовская АравияРоссия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
СМИ: турецкие войска захватили населенный пункт на северо-востоке Ракки
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Путин: Россия не считает, что может руководить ситуацией на Ближнем Востоке
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния