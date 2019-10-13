Конституция Сирии должна гарантировать интересы всех групп, уверен Путин

"На этот вопрос, а это самый сложный вопрос, могут ответить только сами сирийцы. Я надеюсь, что не с помощью оружия, не с помощью вооруженного противостояния, не с помощью братоубийственной войны, а в ходе переговоров между собой, как я уже говорил, в Женеве", - заявил Путин в интервью телеканалам, говоря о том, каким ему видится политическое будущее Сирии и роль в нем России.