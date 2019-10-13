Конституция Сирии должна гарантировать интересы всех групп, уверен Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Интересы всех этнических и религиозных групп Сирии должны быть гарантированы в новой конституции страны, подготовкой которой займется конституционный комитет САР в Женеве, убежден президент России Владимир Путин.
"На этот вопрос, а это самый сложный вопрос, могут ответить только сами сирийцы. Я надеюсь, что не с помощью оружия, не с помощью вооруженного противостояния, не с помощью братоубийственной войны, а в ходе переговоров между собой, как я уже говорил, в Женеве", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, говоря о том, каким ему видится политическое будущее Сирии и роль в нем России.
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Он уточнил, что первым этапом политического урегулирования кризиса, безусловно, должна стать работа над основным законом страны.
"Либо с поправками, либо с новой конституцией, но, без всякого сомнения, интересы всех этнических, религиозных групп должны быть гарантированы. Люди должны понимать, что они живут в своей собственной стране и надежно пользуются защитой этой страны и ее законами. Это касается и суннитов, и шиитов, и алавитов, это касается христиан", - подчеркнул российский лидер.
"Ведь Сирия всегда была многоконфессиональным государством, и могла бы этим гордиться. Только люди, лишенные здравого рассудка, могли начать вот такую кампанию массовых убийств, как это делали террористические элементы в Сирии", - добавил Путин.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.