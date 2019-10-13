Путин: в России не знают, что именно произошло при атаках на саудовские НПЗ

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет никакой достоверной информации о том, что действительно произошло в ходе атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Представьте себе, не знаю. Я сразу на следующий день поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у министерства обороны. Нет, мы этого не знаем", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Но я сейчас не буду комментировать, кто должен бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу", - добавил он.