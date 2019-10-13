Путин оценил идею создания Организации по безопасности Персидского залива

"Что касается инициативы нашей по стабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию... добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем, чтобы была площадка для обсуждения этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной", - сказал Путин в интервью телеканалам