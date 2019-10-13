Путин оценил идею создания Организации по безопасности Персидского залива

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива было бы правильным, она нужна при острых противоречиях между странами, заявил президент России Владимир Путин.
Ситуация в районе Персидского залива в последнее время осложнилась из-за нескольких инцидентов с торговыми судами и после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"Что касается инициативы нашей по стабилизации ситуации в зоне Персидского залива. Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию... добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем, чтобы была площадка для обсуждения этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
По его словам, исходя из острых противоречий между странами региона, было бы правильным создать такую площадку. "Чтобы люди могли хотя бы встретиться между собой. Вы знаете, иногда важным является даже не сам факт переговоров, рукопожатие – это уже имеет значение", - пояснил он.
Ранее Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что Россия уже представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая, по мнению Путина, с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе очень актуальна.