Путин: Россия и арабские страны стремятся к стабильности на энергорынке

"И все, что сделано было, сделано было не только в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. Все это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца (Мухаммеда - ред.) бен Сальмана. Это во многом были его инициативы. Мы его поддержали. И видим, что сделали, поступили правильно", - заявил Путин.