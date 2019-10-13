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РИА Новости

Путин: Россия и арабские страны стремятся к стабильности на энергорынке

12:36 13.10.2019 (обновлено: 16:58 13.10.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Россия будет работать с Саудовской Аравией и другими странами арабского мира, чтобы свести к нулю попытки дестабилизации на энергорынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
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Путин призвал использовать все механизмы для балансировки энергорынка
"Все, что дестабилизирует рынок, все должно встречать нашу ответную реакцию. И мы, безусловно, будем работать в Саудовской Аравии с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире, с тем, чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.
По его словам, все попытки дестабилизировать обстановку будут только сплачивать.
"Потому что наша цель стабилизировать ситуация на мировых рынках энергоносителей. А как техническая задача понизить объем резервов, запасов в мире, да, разумно, чтобы эти запасы не давили на цену", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
Вчера, 13:47РИА Новости
Путин дал интервью арабским телеканалам перед визитом в Саудовскую Аравию
Он сообщил, что сделано немало положительного.
"И все, что сделано было, сделано было не только в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. Все это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца (Мухаммеда - ред.) бен Сальмана. Это во многом были его инициативы. Мы его поддержали. И видим, что сделали, поступили правильно", - заявил Путин.
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