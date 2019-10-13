Путин: Россия может сыграть свою роль в отношениях стран Персидского залива

"В данном случае мы могли бы доносить какую-то позицию одних до ушей других. Но я же знаю, лично знаю лидеров этих стран. Они не нуждаются в советах и посредничестве. С ними можно только говорить о дружбе, как друг можно что-то там формулировать, какие-то идеи. И я знаю, что они, будучи умными людьми, они… прислушиваются, они анализируют то, что им говорю. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", - добавил Путин.