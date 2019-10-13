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РИА Новости

Путин: Россия может сыграть свою роль в отношениях стран Персидского залива

12:34 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия и Иран не нуждаются в посредниках, Россия в силу отношений со странами Персидского залива может доносить им позиции друг друга, и так могла бы сыграть позитивную роль, заявил президент России Владимир Путин.
"Роль посредника - она не самая благодарная. И я думаю, что наши партнеры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отвечая на вопрос, могла бы Россия стать посредником для решения возникающих разногласий.
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По его словам, у России "очень добрые отношения со всеми странами региона" - и с иранцами, и с Саудовской Аравией, с Арабскими Эмиратами.
"В данном случае мы могли бы доносить какую-то позицию одних до ушей других. Но я же знаю, лично знаю лидеров этих стран. Они не нуждаются в советах и посредничестве. С ними можно только говорить о дружбе, как друг можно что-то там формулировать, какие-то идеи. И я знаю, что они, будучи умными людьми, они… прислушиваются, они анализируют то, что им говорю. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", - добавил Путин.
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Персидский заливВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияИранВ мире
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