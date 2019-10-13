Путин призвал к разрешению противоречий между Ираном, Израилем и США

Иранские демонстранты сжигают изображение американского и израильского флагов во время ежегодной антиизраильской демонтсрации на день Аль-Кудс в Тегеране, Иран. 8 июня 2018

© AP Photo / Vahid Salemi Иранские демонстранты сжигают изображение американского и израильского флагов во время ежегодной антиизраильской демонтсрации на день Аль-Кудс в Тегеране, Иран. 8 июня 2018

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Ирану, Израилю и США нужно стремиться к разрешению противоречий при желании возродить переговоры по иранской ядерной проблеме, Тегеран же должен следовать букве закона при выполнении договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Журналисты спросили его, какова позиция России касательно возрождения переговоров по иранской ядерной проблеме в формате переговоров "5 + 1", чтобы также привязать этот договор к баллистической ракетной программе.

Путин в ответ предложил говорить честно, чтобы разговор не был "постным". Российский лидер напомнил, что есть СВПД, и Иран взял на себя определенные обязательства. Но, по словам главы государства, есть и противоречия.

"Есть противоречия между Ираном и Израилем, Ираном и Соединенными Штатами. И я исхожу из того, что нужно стремиться к разрешению этих противоречий. Искать поиски выхода из этих сложных ситуаций", - заявил Путин.

При этом он указал, что если между странами региона есть противоречия, то судьей в решении вопроса, выполняет Иран свои обязательства в рамках СВПД или нет, может быть кто-то нейтральный, профессиональный и признанный международным сообществом.

"И такой судья есть. Это МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии. И оно публично, не стесняясь, прямо говорит о том, что Иран полностью выполняет все свои обязательства", - сказал Путин.

Российский лидер указал, что нечестно предъявлять к Ирану претензии по поводу того, что он не делает. По его мнению, это не очень продуктивно, "потому что когда любой человек или любая страна сталкивается с такой несправедливостью, он начинает вести себя по-другому, а не так, как написано на бумажках".

"Если в отношении него не выполняются обязательства, почему он должен выполнять? Тем не менее, мое-то мнение заключается в том, что лучше бы Иран придерживался букве и духу этого соглашения. Но это уже другой вопрос", - заключил Путин.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.