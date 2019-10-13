Путин: Россия не могла допустить приток боевиков из Сирии к своим границам

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Сирии несут ответственность за происходящее в стране, но и Россия не могла позволить террористам создать там квазигосударственное образование с последующим притоком боевиков в бывшие советские республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы и пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, именно легитимное, я хочу это подчеркнуть. Это не значит, что там нет внутренних проблем..., это не значит, что нет никакой ответственности у действующего руководства за ситуацию, да. Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас прозрачные границы и нет визового режима; мы не могли позволить, чтобы оттуда инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Это мы уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести, по не таким уж давним событиям на Северном Кавказе России", - продолжил президент РФ.

Это всё, по его словам, и было побудительными мотивами для решения оказать содействие легитимным властям Сирии.

"Ну а мы не просто оказали содействие легитимным властям, а мы исходим из того, что внутренние политические противоречия должны быть и могут быть сняты только политическими средствами. Поэтому мы так настаивали - и я очень рад тому, что сейчас это происходит, - на начале именно политического процесса в результате создания так называемого конституционного комитета", - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что идея создания такого комитета родилась в Сочи, на Конгрессе сирийского народа, где были представлены различные политические силы, в том числе оппозиционные, а также правительственные структуры. Тогда сирийцы договорились между собой о создании конституционного комитета, который начнет работу над изменением или созданием нового основного закона, уточнил он.