Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T12:26Z
https://ria.ru/20191013/1559722891.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155966/04/1559660470_0:78:2640:1564_1036x0_80_0_0_c47860570e3b50bf81988bfbca995cd2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин: Россия не могла допустить приток боевиков из Сирии к своим границам

12:26 13.10.2019
504
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Сирии несут ответственность за происходящее в стране, но и Россия не могла позволить террористам создать там квазигосударственное образование с последующим притоком боевиков в бывшие советские республики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы и пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, именно легитимное, я хочу это подчеркнуть. Это не значит, что там нет внутренних проблем..., это не значит, что нет никакой ответственности у действующего руководства за ситуацию, да. Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
"Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас прозрачные границы и нет визового режима; мы не могли позволить, чтобы оттуда инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Это мы уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести, по не таким уж давним событиям на Северном Кавказе России", - продолжил президент РФ.
Это всё, по его словам, и было побудительными мотивами для решения оказать содействие легитимным властям Сирии.
"Ну а мы не просто оказали содействие легитимным властям, а мы исходим из того, что внутренние политические противоречия должны быть и могут быть сняты только политическими средствами. Поэтому мы так настаивали - и я очень рад тому, что сейчас это происходит, - на начале именно политического процесса в результате создания так называемого конституционного комитета", - подчеркнул Путин.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Вчера, 12:02Война в Сирии
Курды заявили о бегстве семей боевиков ИГ* из лагеря в Сирии
Российский лидер напомнил, что идея создания такого комитета родилась в Сочи, на Конгрессе сирийского народа, где были представлены различные политические силы, в том числе оппозиционные, а также правительственные структуры. Тогда сирийцы договорились между собой о создании конституционного комитета, который начнет работу над изменением или созданием нового основного закона, уточнил он.
"Вот мы прошли достаточно сложный, тяжелый и долгий путь формирования этого комитета. Сейчас он наконец сформирован и со стороны правительства, со стороны президента (Башара) Асада, и со стороны оппозиции. Рассчитываю на то, что в ближайшие дни он начнет делать свои первые шаги в Женеве под эгидой ООН", - сказал Путин.
2220011
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинСирияВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния