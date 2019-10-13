Делать выводы о виновных в атаке на саудовские НПЗ пока рано, считает Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что пока не прояснится достоверно, кто стоит за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии, делать выводы о виновных нецелесообразно.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя. Госсекретарь США Майк Помпео тогда высказался, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран, ряд стран также заявили об ответственности Ирана. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, требуя предоставить доказательства.

"Наша позиция остается неизменной: до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать (виновными - ред.) невиновных нецелесообразно", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.