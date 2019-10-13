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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем

11:35 13.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил педагога, репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 75-летием, поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"За годы творческой карьеры в знаменитом Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева Вы создали яркие образы во многих постановках. Необыкновенная пластика, виртуозное мастерство, особая эмоциональность и темперамент снискали Вам признание профессионалов и зрителей. Вас знают и как талантливого педагога, воспитавшего несколько поколений блистательных исполнителей", - приводятся слова Медведева в телеграмме.
Премьер также отметил, что Виктор Никитушкин почти 30 лет передает большую любовь к хореографическому искусству своим студентам, учит их уникальной "моисеевской" технике, умению вкладывать в каждый номер душу, отражать в танце красоту и национальные черты характера каждого народа.
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КультураДмитрий МедведевРоссия
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