Медведев поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем

"За годы творческой карьеры в знаменитом Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева Вы создали яркие образы во многих постановках. Необыкновенная пластика, виртуозное мастерство, особая эмоциональность и темперамент снискали Вам признание профессионалов и зрителей. Вас знают и как талантливого педагога, воспитавшего несколько поколений блистательных исполнителей", - приводятся слова Медведева в телеграмме.