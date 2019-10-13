В ДНР заявили о 28 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 28 раз", - сказал представитель ведомства.

По территории республики выпущено 76 мин калибром 82 и 120 миллиметров . При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.