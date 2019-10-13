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РИА Новости

В ДНР заявили о 28 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:51 13.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 28 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 76 мин калибром 82 и 120 миллиметров . При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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