В словах Кравчука есть скрытые обвинения в адрес России, считает депутат

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о наметившемся потеплении в отношениях с РФ сделано с умыслом и скрытыми обвинениями в адрес Москвы, РФ вменяется якобы пренебрежительное отношение к Украине и нежелание вести переговоры исключительно в украинских интересах, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, отметив, что акценты в заявлении Кравчука сделаны в стиле "РФ во всем виновата".
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о потеплении отношений между РФ и Украиной, начале диалога и обмене пленными. Также Кравчук отметил, что Владимир Путин стал слышать президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик заявил, что "чувствуется фальшь в заявлении Кравчука".
"Опять мы во всем виноваты, не так на Украину смотрели, экс-президента Порошенко не слышали. Теперь, при улучшении отношений, мы, по мнению Кравчука, должны дать возможность расправиться с Донбассом и отдать Крым, а еще покаяться за все - тогда наступит эра нашего мира с официальным Киевом. А если этого не будет, то мы снова станем агрессорами и угнетателями украинского народа. И хотя с 1992 года мы видели в Украине дружественное самостоятельное государство, помогали ему в чем могли в то непростое время, да и Леонид Кравчук удержался в кресле благодаря российским энергоносителям в украинской трубе, и теперь у него хватает совести говорить, что мы не воспринимали Украину как государство?" - подчеркнул Белик.