В словах Кравчука есть скрытые обвинения в адрес России, считает депутат

"Опять мы во всем виноваты, не так на Украину смотрели, экс-президента Порошенко не слышали. Теперь, при улучшении отношений, мы, по мнению Кравчука, должны дать возможность расправиться с Донбассом и отдать Крым, а еще покаяться за все - тогда наступит эра нашего мира с официальным Киевом. А если этого не будет, то мы снова станем агрессорами и угнетателями украинского народа. И хотя с 1992 года мы видели в Украине дружественное самостоятельное государство, помогали ему в чем могли в то непростое время, да и Леонид Кравчук удержался в кресле благодаря российским энергоносителям в украинской трубе, и теперь у него хватает совести говорить, что мы не воспринимали Украину как государство?" - подчеркнул Белик.