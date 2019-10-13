Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T14:02Z
https://ria.ru/20191013/1559720646.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150639/38/1506393890_0:154:2778:1717_1036x0_80_0_0_d4d1646e1399f802417a3b9dcf69fe4c.jpg
РИА Новости

В МГИМО предложили сократить организации, направляющие в вузы целевиков

10:48 13.10.2019 (обновлено: 14:02 13.10.2019)
2098
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦеремония присвоения звания Почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии торжественной церемонии присвоения звания Почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. 7 октября 2017
Церемония присвоения звания Почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии торжественной церемонии присвоения звания Почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. 7 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений внес предложение сократить перечень организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку в вуз своих кандидатов, заявил ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Говоря о компаниях, мы уже внесли предложения несколько сузить наименование и перечень тех организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку своих кандидатов", — сказал Торкунов в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что МГИМО не только принимает на подготовку студентов, направленных компаниями, но и активно сотрудничает по целевой подготовке с регионами.
"Должен отметить, что сегодня очень многие выпускники университетов после окончания возвращаются в регионы и очень успешно там работают. У нас это практически вся центральная Россия, Татарстан, это сегодня уже сибирские субъекты Федерации", — добавил Торкунов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
10 июня, 11:48РИА Новости
МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
17110213
Обсудить 1
УниверситетыМГИМОАнатолий ТоркуновОбразование - Общество
Рекомендуем
Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов
Ректор МГИМО оценил введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Ректор МГИМО: выпускники должны владеть информационными технологиями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния