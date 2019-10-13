В МГИМО предложили сократить организации, направляющие в вузы целевиков

"Говоря о компаниях, мы уже внесли предложения несколько сузить наименование и перечень тех организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку своих кандидатов", — сказал Торкунов в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что МГИМО не только принимает на подготовку студентов, направленных компаниями, но и активно сотрудничает по целевой подготовке с регионами.

"Должен отметить, что сегодня очень многие выпускники университетов после окончания возвращаются в регионы и очень успешно там работают. У нас это практически вся центральная Россия, Татарстан, это сегодня уже сибирские субъекты Федерации", — добавил Торкунов.