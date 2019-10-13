В МГИМО предложили сократить организации, направляющие в вузы целевиков

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений внес предложение сократить перечень организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку в вуз своих кандидатов, заявил ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.
"Говоря о компаниях, мы уже внесли предложения несколько сузить наименование и перечень тех организаций, которые имеют право направлять на целевую подготовку своих кандидатов", — сказал Торкунов в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что МГИМО не только принимает на подготовку студентов, направленных компаниями, но и активно сотрудничает по целевой подготовке с регионами.
"Должен отметить, что сегодня очень многие выпускники университетов после окончания возвращаются в регионы и очень успешно там работают. У нас это практически вся центральная Россия, Татарстан, это сегодня уже сибирские субъекты Федерации", — добавил Торкунов.
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