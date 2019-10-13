Медведев назвал сельскохозяйственную отрасль гордостью экономики

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что сельскохозяйственная отрасль по праву считается гордостью экономики России, поздравление опубликовано на сайте кабмина.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваша профессия заслуженно пользуется особым уважением. Вы работаете в самых непростых условиях, часто – без выходных, в любую погоду", - сказал Медведев.

Он добавил, что работники сельского хозяйства всегда подходят к делу ответственно и добросовестно, знают истинную цену труда на земле, который требует огромной самоотдачи и знаний. Медведев подчеркнул, что во многом благодаря им Россия является мощной аграрной державой.

Премьер отметил важность того, что правительство продолжает оказывать аграриям серьезную поддержку, а также необходимость и дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жильё и дороги на селе.