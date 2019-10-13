В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 159 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 358 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 801 человек (женщин – 240, детей – 409)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.