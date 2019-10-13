ЦПВС призывает к восстановлению суверенитета Сирии над востоком страны

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии призывает мировое сообщество содействовать в восстановлении суверенитета САР над восточными регионами страны для предотвращения гуманитарной катастрофы, сказал на брифинге руководитель российского центра генерал-майор Алексей Бакин.

"Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской арабской республики над восточными регионами страны. Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье", - сказал он.

Руководитель центра также сообщил, что на фоне проведения турецкими силовиками операции на северо-востоке Сирии продолжается обострение гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака.

"На сегодняшний день в городах Камышлия и Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий", - отметил Бакин.

Кроме того, большая часть данных районов провинции Эль-Хасака находится под управлением "Автономной администрации северо-восточных районов", поддерживаемой США и ее партнерами по "международной антиигиловской (ИГ* – запрещенная в России террористическая организация) коалиции".

"С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность", - подчеркнул Бакин.

Генерал-майор также сообщил, что 11 октября в нескольких населенных пунктах провинций Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка (округ Эт-Табка) прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.

"На горячую линию российского центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план сейчас выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.