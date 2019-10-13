В Москве театр балета La Classique представит балет "Жизель"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московский Театр балета классической хореографии La Classique исполнит в воскресенье на сцене московского Крокус-Сити-холла балет "Жизель" в сопровождении оркестра под управлением Ярослава Ткаленко, сообщается на официальном сайте концертной площадке.

"Театр балета классической хореографии La Classique отмечает 30-й юбилейный сезон. За это время показано более 10 тысяч спектаклей по всему миру, а богатый репертуар позволил труппе стать узнаваемой в Европе и заслужить признание зрителей в Англии, Италии, Швейцарии, Франции, Австрии, Норвегии, Китае, Тайване, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Ирландии, Египте, Польше, Габоне, Аргентине, Бразилии", - говорится в сообщении.

"Жизель" - балет в двух актах, созданный тремя либреттистами - Анри де Сен-Жоржем, Теофилем Готье и Жаном Коралли и композитором Адольфом Аданом по легенде, пересказанной немецким поэтом Генрихом Гейне. В основе лежит древняя славянская легенда о виллисах - погибших молодых незамужних девушках, которые были преданы своими возлюбленными. Из-за перенесенного предательства они вынуждены мстить обидчикам, увлекая по ночам молодых мужчин в свои танцы.

Публика в России впервые увидела историю трагической любви в 1884 году в петербургском Мариинском театре. На русской сцене в партии Жизель выступали Надежда Богданова, Прасковья Лебедева, Екатерина Вазем. Впоследствии в Мариинском театре эту партию исполняла непревзойденная балерина Анна Павлова.