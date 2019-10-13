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РИА Новости

В Москве нарушено авиасообщение из-за сильных дождей

00:38 13.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четырнадцать рейсов отменены и 25 задержаны в московских аэропортах в ночь на воскресенье на фоне сильного дождя, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 0.17 мск воскресенья, во "Внуково - четыре рейса задержано, один отменен, в Домодедово - 18 рейсов задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 3 рейса задержано".
Ранее сообщалось, что синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра.
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Домодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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