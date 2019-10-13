В Москве нарушено авиасообщение из-за сильных дождей

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четырнадцать рейсов отменены и 25 задержаны в московских аэропортах в ночь на воскресенье на фоне сильного дождя, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 0.17 мск воскресенья, во "Внуково - четыре рейса задержано, один отменен, в Домодедово - 18 рейсов задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 3 рейса задержано".