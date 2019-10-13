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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот

00:20 13.10.2019
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© Фото предоставлено ФЕОРГлавный раввин России Берл Лазар во время праздника Суккот
Главный раввин России Берл Лазар во время праздника Суккот
© Фото предоставлено ФЕОР
Главный раввин России Берл Лазар во время праздника Суккот. Архивное фото
МОСКВА, 13 октября – РИА Новости. Иудеи начинают праздновать Суккот, или "праздник шалаша" - по традиции им надлежит совершать паломничество в Иерусалим и устроить трапезу в шалаше - "сукке".
"В Суккот мы демонстрируем свою любовь и преданность Всевышнему. Мы оставляем уютные и теплые дома, уходим жить в продуваемые жилища с ненадежной крышей, мы показываем действием, что готовы следовать указаниям Бога, пренебрегая собственным комфортом. И более того, именно во время исполнения заповеди мы находим чистую, неподдельную радость", - приводит слова президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды пресс-служба организации.
По его словам, с этой идеей связаны и заповеди праздника. "Мы садимся за стол в шалашах - как учат мудрецы Талмуда, чтобы никакая каменная крыша не могла помешать Господу взять нас под свою руку", - пояснил раввин.
В этот праздник вспоминают про 40-летние странствия евреев по Аравийской пустыне, когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". Также этот период называют праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы. В этом году Суккот выпадает на 13-20 октября.
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"В нашем календаре Суккот привязан ко времени сбора урожая. Но имеется в виду урожай не только материальный. Мы собираемся на этот праздник практически сразу после йом-кипур, "дня искупления", когда Бог поставил добрую подпись на наш приговор в Книге жизни - как раз за наши духовные достижения, так сказать "духовный урожай", - рассказал главный раввин России Берл Лазар.
Он отметил, что иудеи радуются тому, что "небесный Отец всегда готов простить ошибки своих сыновей, когда те возвращаются на правильный путь".
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарИерусалимРоссияОбщество
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