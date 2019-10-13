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РИА Новости

Лауреат третьего мира

08:00 13.10.2019
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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File PhotoПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Архивное фото
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Нобелевскую премию мира, вопреки данным букмекеров, у которых в фаворитах ходила всем известная Грета Тунберг, получил неизвестный 99 процентам (если не 99,9) публики красавец-эфиоп.
За подписание мира с некогда мятежной, а затем обретшей независимость эфиопской провинцией Эритрея, война с которой продолжалась много десятилетий, лавров удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Как заявила в Осло председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества". Она присовокупила, что "кому-то этот шаг может показаться преждевременным", то есть "хвали день к вечеру", обстановка там еще далека от идиллической, но комитетчики убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".
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11 октября, 18:49РИА Новости
В СПЧ оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии
Решение полностью соответствует завещанию Нобеля, согласно которому премия положена "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности". Ахмед Али несомненно содействовал договоренности о мире, подписав в 2018 году соответствующий документ.
Некоторый осадок, правда, остался, очевидно, без него в Осло никак нельзя. Для подписания мира необходимы как минимум две стороны, что имело место и в данном случае. Подпись под мирным трактатом поставили эфиопский премьер Абий Ахмед Али и эритрейский президент Исайяс Афеверки, но премии был удостоен только эфиоп.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
11 октября, 16:20РИА Новости
Горбачев поздравил Нобелевского лауреата, получившего премию мира
Скорее всего, это связано с тем, что личность Афеверки не вполне соответствует демократическим идеалам. Он бессменно правит с 1993 года, выборы не проводятся, парламент не созывается, партия только одна — Народный фронт за демократию и справедливость, возглавляемый самим Афеверки. То есть явно не академик Сахаров.
С другой стороны, в статуте премии сказано о содействии мирной договоренности, что два африканских правителя и сделали, а о передовом демократическом строе в статуте ничего не говорится. Лидер ООП Арафат (премия 1994 года, разделенная им с Пересом и Рабином) тоже не был расчудесным демократом, но соглашения с израильтянами подписал и этого оказалось достаточно.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
11 октября, 15:51РИА Новости
Конте поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира
Но в остальном премия была встречена с чувством глубокого удовлетворения.
Удалось избежать совсем уже дна в виде премии юнице Грете Тунберг, а равно и трусливой бессмысленности в виде премии какой-то очередной организации международных дармоедов. Притом что тут как раз есть богатые возможности: ни МВФ, ни Всемирный банк почему-то пока еще не премированы. Миротворческий блок НАТО — тоже.
Вместо этого премию дали за то, что где-то в далекой стороне после многолетней войны подписали мир. В полном соответствии с завещанием Нобеля.
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11 октября, 14:52РИА Новости
Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов
При этом надо учесть, что именно страны третьего мира (так они назывались раньше, как теперь их звать, менее понятно) в наибольшей степени соответствуют тому, что имел в виду Нобель в своем завещании 1895 года и тому пейзажу, который был в 1901-м, когда премия была присуждена в первый раз. Тогда все народы, в том числе и европейские (а именно их в первую очередь имел в виду Нобель) были весьма драчливы, сплоченностью отнюдь не отличались (какое сплочение между Германией и Францией в 1900 году?), мирные договоренности давались с большим трудом, да и по части рабовладения европейцы были небезгрешны.
С тех пор были две мировые войны, появилось ядерное оружие (изрядный peacekeeper), многие страны de facto утратили свой суверенитет, так что идеалы Нобеля к передовым странам сейчас применимы с большим трудом. Не потому, что эти страны исполнены такого уж благоволения, а потому, что рамки и нормы 1900 года на них не налазят. У них другие рамки и нормы — в чем-то получше, в чем-то похуже, но другие.
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11 октября, 13:27РИА Новости
Генсек ООН поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира
Зато в третьем мире, in partibus infidelium, порядки 1900-го и до сего дня в силе:
"Как где-то в Турции, в далекой стороне
Народы режутся и бьются".
Тогда следует признать, что применительно именно к таким странам и народам заветы Нобеля в наибольшей степени точны и уместны. А если учесть, что эти народы составляют собой большую часть человечества, то уместны вдвойне и втройне.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
11 октября, 14:28РИА Новости
Биография Абия Ахмеда Али
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Нобелевская неделя — 2019Нобелевская премияНобелевская премия мираОслоЭритреяЭфиопияАвторы
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