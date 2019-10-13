Процедура выборов в парламент Польши

В соответствии с конституцией республики Польша ( 1997 ), законодательная власть в стране осуществляется двухпалатным парламентом, состоящим из Сейма (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Сейм состоит из 460 депутатов, Сенат – из 100 сенаторов. Состав палат избирается на четырехлетний срок.

Выборы в обе палаты проходят одновременно, в нерабочий день. Дата выборов назначается президентом не позднее, чем за 90 дней до дня истечения четырехлетнего конституционного срока полномочий парламента.

Для организации и проведения общенациональных выборов в Польше создается централизованная система избирательных комиссий трех уровней: Государственная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Государственная избирательная комиссия является постоянно действующим органом.

Она формируется из представителей высшей судебной власти: в ее составе представлены по трое судей Конституционного трибунала, Верховного суда и Высшего административного суда. Остальные виды комиссий создаются для проведения конкретных выборов и распускаются после их окончания.

Границы избирательных округов в большинстве случаев совпадают с границами одного или нескольких повятов (административная единица в составе воеводств). В крупных городах избирательные округа охватывают меньшие административные единицы (гмины, районы).

Активным избирательным правом обладают все польские граждане, достигшие возраста 18 лет , не признанные недееспособными и не лишенные избирательных прав на основе вступившего в законную силу решения суда или на основе решения Государственного трибунала республики Польша.

Быть избранными в Сейм могут граждане Польши, имеющие право голоса, достигшие 21 года. В Сенат могут баллотироваться граждане страны, достигшие 30-летнего возраста. Кандидаты не могут одновременно баллотироваться в две палаты.

Кандидатов в депутаты Сейма и сенаторов могут выдвигать комитеты политических партий, комитеты коалиции политических партий, комитеты избирателей, для создания которых необходимо собрать не менее 1000 подписей избирателей, о чем за 50 дней до выборов извещается Государственная избирательная комиссия.

Депутаты Сейма избираются по открытым партийным спискам в многомандатных округах.

Избирательный комитет может выдвинуть в каждом избирательном округе один список кандидатов. От каждого округа в нижнюю палату избирается не менее семи депутатов. Для распределения мест используется метод Д'Ондта. К распределению мест в Сейме допускаются политические партии, набравшие не менее 5% от всех действительных голосов избирателей, а также коалиции из политических партий, получившие не менее 8% от всех действительных голосов избирателей

Выборы в Сенат проводятся в одномандатных округах. Количество кандидатов, которые могут быть выдвинуты каждым избирательным комитетом в каждом избирательном округе, напрямую зависит от количества сенатских мест, замещаемых по данному округу, и не может его превышать. Баллотироваться в сенаторы можно только по одному избирательному округу и только от одного избирательного комитета. Избранными в Сенат в каждом округе признаются кандидаты, получившие последовательно наибольшее количество действительных голосов. Если два или более кандидатов набирают равное число голосов, решающим будет большее количество избирательных участков, на которых один из кандидатов получил больше голосов. Если числа равны, то победитель определяется методом жеребьевки.

Списки кандидатов депутаты Сейма и сенаторов должны быть поданы в окружную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до даты выборов. В поддержку списка кандидатов в Сейм должны быть собраны подписи не менее 5000 избирателей, а на выборах в Сенат – не менее 2000 избирателей.

Число кандидатов в каждом списке не может быть меньше количества мест или быть более чем в два раза больше депутатов, избранных в избирательном округе.

Избирательные фонды кандидатов финансируются из частных и государственных источников.

Избиратель может потребовать включения его в список избирателей по месту временного проживания. В этом случае он получает открепительное удостоверение для голосования и может голосовать на любом избирательном участке страны.

В день выборов избиратель приходит на участок и предъявляет документ, удостоверяющий личность, получает бюллетени и отправляется в кабину для голосования.

На выборах депутатов Сейма каждый избиратель голосует только за один окружной список, ставя отметку в бюллетене напротив фамилии одного из кандидатов этого списка. При голосовании за кандидатов в сенаторы избиратель может выбрать нескольких кандидатов, однако их число не может быть больше чем количество мандатов сенаторов от его избирательного округа. Заполненные бюллетени опускаются в специальную урну.

Бюллетень считается недействительным, если подтверждающий выбор знак стоит в неположенном месте или если бюллетень является пустым.

По результатам выборов в Сейм и Сенат составляются отдельные протоколы голосования.

Национальная избирательная комиссия публикует результаты выборов в Официальном вестнике республики Польша.