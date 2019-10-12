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РИА Новости
Война в Сирии

Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии

23:47 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Анкара решительно осуждает заявление Лиги арабских стран (ЛАГ) в связи с турецкой операцией в Сирии, заявил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Главы МИД Лиги арабских государств ранее договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении панарабской организации по итогам экстренного заседания в Каире. Кроме того, совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения турецкой военной операции.
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"Я решительно осуждаю Лигу арабских государств за неверную характеристику контртеррористической операции Турции на северо-востоке Сирии, названной в опубликованном сегодня заявлении "вторжением", - написал Алтун в Twitter.
По его словам, власти принявших заявления стран не отражают позицию арабского мира.
"Мы можем только гордиться тем фактом, что правительства, которые не возражали против оккупации террористической организацией РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) преимущественно арабских районов, вытеснения арабского гражданского населения со своих земель и уничтожения арабских деревень, не удовлетворены нашей операцией", - добавил Алтун.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
* запрещенная в России террористическая организация.
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