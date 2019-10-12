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РИА Новости

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

23:37 12.10.2019
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© Fotolia / xyТигр
Тигр
© Fotolia / xy
Тигр. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
"Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь", - заявил Ньюсом.
Калифорния станет первым штатом в США, запретившим продажу и изготовление изделий из меха. Закон вступит в силу в 2023 году.
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