Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных

"Принято решение принять дополнительные силы и оборонительную технику в рамках сотрудничества Королевства и США в целях обеспечения региональной безопасности, а также чтобы противостоять любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике", - отмечается в документе

Ранее Пентагон подтвердил дополнительное размещение 3 тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что эти войска носят исключительно оборонительный характер и их миссия предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.