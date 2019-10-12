Президент Эквадора заявил о введении комендантского часа

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики Кито.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.