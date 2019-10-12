Число пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе увеличилось до девяти человек

УФА, 12 окт - РИА Новости. Девять человек обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с легковым автомобилем в центре Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших пассажирах автобуса.

По данным ведомства, ДТП с автобусом произошло около 23.00 (21.00 мск) на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.

"Столкнулись ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. От удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры. По предварительным данным, в результате аварии за медицинской помощью обратились водитель автобуса и его восемь пассажиров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ведомстве отметили, что автобус двигался по маршруту 249, в салоне находились около 20 пассажиров.

"На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - рассказали в башкирской полиции.

По данным ГУ МЧС по региону, в результате аварии пострадали 10 человек.