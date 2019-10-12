Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T22:38Z
https://ria.ru/20191012/1559714996.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1036x0_80_0_0_8a9cc682ba2f107b3f8bcb1697d56358.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе увеличилось до девяти человек

22:38 12.10.2019
4273
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 12 окт - РИА Новости. Девять человек обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с легковым автомобилем в центре Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших пассажирах автобуса.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 13:33РИА Новости
В Чечне два человека погибли и пять пострадали в ДТП
По данным ведомства, ДТП с автобусом произошло около 23.00 (21.00 мск) на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.
"Столкнулись ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. От удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры. По предварительным данным, в результате аварии за медицинской помощью обратились водитель автобуса и его восемь пассажиров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В ведомстве отметили, что автобус двигался по маршруту 249, в салоне находились около 20 пассажиров.
"На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - рассказали в башкирской полиции.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
14 сентября, 13:21РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
По данным ГУ МЧС по региону, в результате аварии пострадали 10 человек.
"Восемь человек, из них один ребенок, переданы на месте медикам для осмотра, в настоящий момент доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Два человека прибыли в 18 городскую больницу на попутном транспорте самостоятельно. Итого 10 человек находятся на осмотре", - сообщает ведомство.
211320
Обсудить 0
МВД РФУфаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Башкирии три человека погибли при пожаре в металлической будке
Подозреваемый в убийстве ребенка из Саратова заключен под стражу
Появилось видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Отец предполагаемого убийцы девочки в Саратове заявил, что тот "ему никто"
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния