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РИА Новости

В Нью-Гэмпшире два человека пострадали при стрельбе в церкви

22:25 12.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе в субботу утром в церкви города Пэлем штата Нью-Гэмпшир, сообщил журналистам шеф городской полиции Джозеф Рорк.
По его словам, стрелявший был оперативно задержан силами гостей и передан полиции, приехавшей через три минуты.
"Два человека были ранены в результате стрельбы... Когда полиция через три минуты прибыла на место после поступившего вызова, она узнала, что стрелок задержан гостями", - сказал правоохранитель представителям прессы. Его общение с журналистами транслировал телеканал Fox News.
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