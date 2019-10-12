Франция приостановит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Франция приняла решение о приостановке поставок вооружений в Турцию из-за ее военной операции в Сирии, говорится в коммюнике французского МИД.

"В ожидании окончания этой операции (Турции в Сирии - ред.) Франция решила приостановить все проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы ее в ходе военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в коммюнике МИД.

В Париже вновь заявили, что решительно осуждают одностороннюю военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. "Это наступление ставит под угрозу усилия международной антитеррористической коалиции по обеспечению безопасности и стабилизации. Это повлечет значительные гуманитарные последствия. Поэтому она (операция – ред.) подрывает безопасность европейцев", - отмечается в документе.

По данным французского МИД, в понедельник состоится заседание Совета по международным делам Европейского союза в Люксембурге, что даст возможность согласовать европейскую позицию по этому вопросу.

"Франция требует скорейшего проведения встречи международной антитеррористической коалиции для того, чтобы обсудить продолжение усилий коалиции в этом контексте", - говорится в коммюнике.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.