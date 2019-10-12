Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде. Стоп-кадр видео

Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде. Стоп-кадр видео

© СК РФ Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде. Стоп-кадр видео

САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Участковый полиции не получал жалоб от соседей на подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове после его освобождения из колонии, сообщили журналистам в областном главке МВД.

Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу и по пути пропала. В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан и по решению суда арестован 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

"В течение пяти дней после освобождения из мест лишения свободы в июле 2017 года на основании рапорта участкового уполномоченного полиции он был поставлен на профилактический учет", - сказала начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних главка МВД по региону Елена Перепелова.

По ее словам, мужчину каждый квартал проверял участковый. "Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, возможное злоупотребление спиртными напитками не поступало, к административной ответственности данный гражданин не привлекался", - добавила Перепелова.

По ее словам, работа с подозреваемым в убийстве "проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами МВД России".