Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты

"Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился проанализировать еще раз декрет 883. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста, что также является одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы Эквадора остановить насилие", - сообщил Йунда. Запись комментария доступна вчиновника.

Протесты в Эквадоре начались в начале октября и продолжаются до сих пор. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.