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РИА Новости

Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты

21:27 12.10.2019 (обновлено: 21:38 12.10.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
"Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился проанализировать еще раз декрет 883. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста, что также является одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы Эквадора остановить насилие", - сообщил Йунда. Запись комментария доступна в Twitter чиновника.
Протесты в Эквадоре начались в начале октября и продолжаются до сих пор. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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