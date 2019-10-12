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РИА Новости

На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций

21:26 12.10.2019 (обновлено: 21:36 12.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформ" заявил, что консенсус в отношений санкций против России может разрушиться.
Он пояснил, что санкции — понятие более широкое, чем список ограничений. По его мнению, санкции подразумевают еще и особое отношение к России, "нерукопожатность".
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"Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то заканчивает последние километры "Северного потока — 2", кто-то говорит: "а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет (Владимир. — Прим. ред.) Путин", то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции", — заявил Пристайко.
По его мнению, это может сделать одно из государств, у которых есть "двусторонние интересы" с Россией, например Италия или Венгрия.
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
В последнее время в ЕС все чаще звучат призывы отменить санкции в отношении России. Предприниматели отмечают, что ограничительные меры наносят в первую очередь ущерб экономикам европейских государств.
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Северный поток-2Вадим ПристайкоG7МИД УкраиныЕвросоюзРоссияВенгрияИталияУкраинаВ миреЭкономикаПолитика
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