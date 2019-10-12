На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформ" заявил, что консенсус в отношений санкций против России может разрушиться.

Он пояснил, что санкции — понятие более широкое, чем список ограничений. По его мнению, санкции подразумевают еще и особое отношение к России, "нерукопожатность".

"Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то заканчивает последние километры "Северного потока — 2", кто-то говорит: "а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет (Владимир. — Прим. ред.) Путин", то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции", — заявил Пристайко.

По его мнению, это может сделать одно из государств, у которых есть "двусторонние интересы" с Россией, например Италия или Венгрия.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.