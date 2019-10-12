В США обрушилась часть строящегося отеля

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще 18 получили ранения при обрушении части строящегося здания отеля в Новом Орлеане, штат Луизиана, сообщили представители спасательных служб в ходе пресс-конференции, которую транслировала служба неотложной медицинской помощи Нового Орлеана в соцсети Facebook.
Сообщается, что около 9 утра по местному времени в пожарное управление Нового Орлеана поступило сообщение о частичном обрушении строящегося отеля. Обрушение произошло между шестым и восьмым этажами здания.
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Спасатели отмечают, что остается вероятность повторного обрушения здания из-за "нестабильности конструкции".
Согласно заявлению спасателей, три человека считаются пропавшими без вести. Сотрудники экстренных служб занимаются поиском пропавших и эвакуацией людей из района инцидента.