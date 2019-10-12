В Эквадоре протестующие решили пойти на диалог с президентом

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Представители коренных народов Эквадора готовы к диалогу с президентом страны Лениным Морено по вопросу отмены или пересмотра указа, отменившего государственные субсидии на топливо, говорится в заявлении Объединения коренных народов.

"После процесса консультаций с обществом, организациями, представителями народностей мы решили участвовать в диалоге с Лениным Морено по вопросу отмены или пересмотра указа 883", - указано в заявлении.

В пятницу объединение ответило отказом на предложение президента обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.