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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Торжества в честь годовщины освобождения от фашистов пройдут в Риге

20:57 12.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид города Рига в Латвии
Вид города Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
РИГА, 12 окт - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Риги от нацистских войск, пройдут в столице Латвии в воскресенье, сообщили РИА Новости в посольстве России в Латвии.
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с другими дипломатами планирует возложить цветы к памятнику Освободителям Риги.
"В 11 часов (время совпадает с московским - ред.) состоится возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге", - сообщили в посольстве.
Также в течение дня запланированы торжественные мероприятия в районе Кишозера, где будет проведена реконструкция форсирования озера советскими войсками, конференция с участием посла России в Доме Москвы и торжественный прием, посвященный годовщине освобождения Риги.
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Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)ЛатвияРига
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