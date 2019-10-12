Торжества в честь годовщины освобождения от фашистов пройдут в Риге

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РИГА, 12 окт - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Риги от нацистских войск, пройдут в столице Латвии в воскресенье, сообщили РИА Новости в посольстве России в Латвии.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с другими дипломатами планирует возложить цветы к памятнику Освободителям Риги.

"В 11 часов (время совпадает с московским - ред.) состоится возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге", - сообщили в посольстве.

Также в течение дня запланированы торжественные мероприятия в районе Кишозера, где будет проведена реконструкция форсирования озера советскими войсками, конференция с участием посла России в Доме Москвы и торжественный прием, посвященный годовщине освобождения Риги.

Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.