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РИА Новости

Американский эсминец вошел в Черное море

20:40 12.10.2019 (обновлено: 21:39 12.10.2019)
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© Фото : Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© Фото : Official U.S. Navy Page
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Черноморский флот сразу взял на сопровождение американский эсминец: действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
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Это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В августе США также направили туда "Портер".
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
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Адмирал Эссен (сторожевой корабль)Черное мореСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Видимо Россия решила утилизировать свои два корыта раньше времени))) А если в целом, то молодцы. Хозяев нужно встречать с почастями.
12 октября, 21:55
Russian robot
351600415
Как я вижу он словесно тут уже уничтожен.
12 октября, 23:24
A Alex Spitz
29300004
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