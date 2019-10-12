Американский эсминец вошел в Черное море

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Черноморский флот сразу взял на сопровождение американский эсминец: действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В августе США также направили туда "Портер".