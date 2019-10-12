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РИА Новости

Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

20:30 12.10.2019 (обновлено: 20:54 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе "горячей темой", вызывающей много эмоций.
Дипломат заявил, что этот процесс украинское общество воспринимает как "отступление". При этом разведение, по словам Пристайко, предполагает отвод только ВСУ, а украинские власти и полиция остаются на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, украинская сторона не планирует демонтаж укрепленных строений.
Президент РФ Владимир Путин
11 октября, 12:39РИА Новости
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Глава МИД отметил, что Киев находится на этапе, когда нужно решить: либо двигаться вперед, либо продолжать "сидеть в окопах и терять по одному-два человека в день".
"Кто должен принять это решение? Вы, я, президент (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, протестанты на улице? Почему не ставили пять лет назад Петру Алексеевичу вопрос, когда были подписаны Минские договоренности?" — заявил дипломат в интервью "Укринформ".
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала разведение сил. Однако в пятницу Киев уже в третий раз сорвал этот процесс в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
10 октября, 17:52РИА Новости
Зеленский допустил выход Украины из Минских соглашений
Президент Владимир Путин заявил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. В российском МИД выразили сожаление срывом отвода войск и надежду, что украинская сторона предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств.
В Москве не раз подчеркивали, что дату проведения встречи в "нормандском формате" можно будет обсуждать только после разведения сил в регионе.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВадим ПристайкоМИД УкраиныВ мире
Популярные комментарии
На Украине управляет мать анархия
12 октября, 20:53
сергей карпухин
1900000
Вся украинская демократия держится на этих нациках. Скорее Зеленский поедет в Ростов к Януковичу, чем он нац.батальоны расформирует. Зеленский бутафорских президент, он только болтать может и ни чего не решает
12 октября, 21:39
РСРоман Славянский
1100001
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