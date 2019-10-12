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РИА Новости
Новости Подмосковья

В парке "Лосиный остров" прошел первый подмосковный экофестиваль

20:20 12.10.2019 (обновлено: 21:12 12.10.2019)
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© пресс-служба правительства Московской областиПервый подмосковный экофестиваль в парке "Лосиный остров"
Первый подмосковный экофестиваль в парке Лосиный остров
© пресс-служба правительства Московской области
Первый подмосковный экофестиваль в парке "Лосиный остров"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый подмосковный экологический фестиваль "Экофест" прошел в субботу в национальном парке "Лосиный остров", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
На фестиваль собрались студенты и школьники, общественные активисты, члены общественных экообъединений, родители с детьми. Перед началом основной программы они высадили в парке молодые деревья.
© пресс-служба правительства Московской областиПервый подмосковный экофестиваль в парке "Лосиный остров"
Первый подмосковный экофестиваль в парке Лосиный остров
© пресс-служба правительства Московской области
Первый подмосковный экофестиваль в парке "Лосиный остров"
Площадка "Экофеста" была разбита на несколько тематических зон, включая деловую, познавательную и развлекательную. Гостей ждали лекции и мастер-классы от фонда "Экология для всех", тест-драйвы экотранспорта, фитнес-зарядка и соревнования любителей городков, петанка и лапты. В нацпарке работал эко-маркет товаров из экологически чистых материалов. На главной сцене прошел концерт популярных исполнителей, интеллектуальная игра "Кто хочет стать экоинспектором". Программу завершил танцевальный флешмоб.
Основные экологические проблемы региона были подняты на круглом столе "Экологическая политика: повестка, участники, инструменты". Зампредправительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин познакомил его участников с ходом рекультивации закрытых полигонов ТКО, отметив уникальность опыта региона в этом направлении.
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"Путь наиболее развитых стран к разумному, рациональному обращению с отходами составил порядка 15 лет. Россия пройдет этот путь за пять лет. Мы только апробируем собственные технологии, не обходится без ошибок, многие явления просто непредсказуемы. Но сегодня нет никаких сомнений в том, что мы на верном пути", - привели в пресс-службе слова Куракина.
Первый замглавы регионального Минэкологии Владислав Холодков проинформировал о формировании системы экомониторинга на территории Подмосковья. "Главный вопрос сегодня – качество атмосферного воздуха. В первую очередь, мы намерены развивать именно это направление, поскольку большинство жалоб населения приходится именно на воздух. Параллельно будем развивать и другие сферы мониторинга: качество воды в реках, состояние почв и запасов полезных ископаемых", - отметил он.
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Новости ПодмосковьяНовости - ЭкологияВладислав ХолодковДмитрий КуракинМосковская областьРоссияОбщество
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