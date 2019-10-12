Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Ранее в Законодательное собрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей. После появления публикаций в СМИ глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов призвал Левченко быть скромнее. Сообщалось, что рост должен был составить 44 процента, однако в пресс-службе губернатора в комментарии РИА Новости заявили, что эта цифра не соответствует действительности.
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Глава Иркутской области отметил, что уровень зарплат бюджетников в регионе небольшой. По его словам, во время паводка "люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей".
"А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора, в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа", — заявил он в комментарии РБК.
Губернатор также рассказал, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям, а в 2015 году после прихода на пост главы региона он урезал зарплату себе и своим заместителям на десять процентов из-за тяжелой финансовой ситуации.