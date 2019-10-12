Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

"А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора, в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа", — заявил он в комментарии РБК.