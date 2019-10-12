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РИА Новости
Тамбовская область

Александр Никитин: в сельском хозяйстве многое делается с чистого листа

19:52 12.10.2019 (обновлено: 20:18 12.10.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовская область занимает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе России и входит в число инвестиционно привлекательных регионов. К концу текущего года инвестиции в АПК Тамбовщины составят более 35 миллиардов рублей. О новых и действующих инвестпроектах в сельском хозяйстве региона, экспортном потенциале, кредитах, программах страхования для аграриев и планах развития сельхозотрасли на 2020 год корреспонденту РИА Новости Лидии Кошкиной рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин на выставке "Золотая осень-2019" в Москве.
- Александр Валерьевич, какие новинки в сфере АПК вы представили на выставке "Золотая осень" в этом году?
- В этом году наш стенд на выставке "Золотая осень-2019" стилизован под Дом-музей И. В. Мичурина, знаменитого ученого, естествоиспытателя. Мичурин – это бренд региона.
Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Тамбовской области. Традиционно мы представили продукцию ведущих садоводов Тамбовской области, мичуринские яблоки.
Мы также представили безвирусные посадочные материалы. Кто-то клонирует животных, а мы в пробирках деревья выращиваем. Мы также представили продукцию наших производителей растительного масла и кондитерских изделий и овощи, выращенные в закрытом грунте. Мы производим продукты питания для всей страны.
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- Каковы объемы инвестиций в АПК Тамбовской области в этом году? Насколько вырос объем инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с прошлым годом?
- Объем инвестиций в АПК Тамбовской области к концу текущего года планируется на уровне прошлого года – более 35 миллиардов рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП) региона – более 30%. В майских указах президента 2018 года стоит задача довести долю инвестиций в ВРП до 25%, у нас уже более 30%. Для нас актуален рост инвестиций, но для этого необходимо обеспечить инвесторов транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой. Если мы не будем создавать условия для инвесторов у нас, то проекты будут реализовываться в других регионах. У нас есть ТОСЭР "Котовск", индустриальные парки, где есть инфраструктура, но в сельском хозяйстве многое делается с чистого листа, в чистом поле.
- Какое соглашение вы подписали с АО "Росагролизинг"? Что предусматривает документ?
- Мы договорились о сотрудничестве в сфере обновления парка сельхозтехники. Тамбовская область – один из ведущих аграрных регионов страны, и это предопределяет потребность в обновлении машинно-тракторного парка сельхозтехники в целом. Кроме того, мы обсудили вопрос проведения традиционного Открытого чемпионата России по пахоте. Думаем, что очевидно, точно 2021 год будет за Тамбовской областью. Мое приглашение было принято.
- На какой продукт сельского хозяйства приходится наибольшее количество инвестиций? На что вы делаете упор?
- Реализация пяти инвестиционных проектов по производству мяса в течение последних пяти лет дала экономике региона порядка 50 миллиардов рублей инвестиций. Это очередной этап реализации проекта "Тамбовский бекон", "Тамбовская индейка", Инжавинская и Токаревская птицефабрики, проект с компанией "Филье-Проперти" - дочернего предприятия компании "Ашан". Это инвестиционные проекты, которые действительно решают проблемы продовольственной безопасности и импортозамещения. По итогам 2018 года мы заняли второе место по производству мяса скота и птицы по России во всех категориях хозяйств: 300 тысяч тонн в год только мяса птицы, более 200 тысяч тонн в год свинины, что составляет 4,5% от общероссийского объема производства. В дальнейшем акцент в сельском хозяйстве Тамбовщины будет делаться на молочное скотоводство, садоводство и переработку сельхозпродукции. Будем максимально привлекательные условия создавать для проектов именно в этих направлениях. Кроме того, мы реализуем проект по строительству тепличного комплекса в Мичуринском районе по производству овощей в закрытом грунте мощностью до 100 тысяч тонн овощей и зеленых культур в год. Инвестиции в садоводство позволят увеличить урожаи до 60 тысяч тонн плодов в год. Мы также планируем провести реконструкцию и увеличить мощности сахарного завода "Кристалл" в городе Кирсанове до 20 тысяч тонн переработки свеклы в год и маслозавода до 3 тысяч тонн переработки семян подсолнечника в сутки.
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Инвестиции в АПК Тамбовщины к концу года составят более 35 млрд рублей
- Насколько увеличился объем льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для тамбовских аграриев в этом году?
- Объем льготных краткосрочных кредитов для тамбовских аграриев в этом году увеличился на 2,4 миллиарда рублей или 34,2% по сравнению с прошлым годом. Минсельхоз РФ одобрил заявки на кредиты на 9,3 миллиарда рублей, в прошлом году было почти 7 миллиардов рублей. Это говорит о том, что деятельность наших аграриев не замедляется.
По льготным инвестиционным кредитам Минсельхозом России одобрены 147 заявок только в сфере АПК на общую сумму более 17 миллиардов рублей. Это говорит о том, что инвестиционный пульс в наибольшей степени проявил себя в сельхозотрасли, которая является профильной для нашего региона.
- Какова в настоящее время экспортная составляющая продукции АПК региона, ее перспективы?
- Экспорт продукции АПК Тамбовской области в текущем году составил 114,1 миллиона долларов, что на 2,1 миллиона больше, чем в прошлом году. В первом полугодии текущего года – 62 миллиона долларов, к концу года объем экспорта планируем увеличить до 120 миллионов долларов. Мы поставили задачу в рамках регионального проекта по экспорту продукции АПК к 2024 году достичь объема экспорта сельхозпродукции в 252 миллиона долларов. Мы планируем обеспечить это за счет создания товарной массы в сфере животноводства.
Сейчас в сельхозэкспорте региона лидируют злаковые культуры, которые составляют 48,3% общего объема экспорта, пищевая продукция составляет 19% экспорта, мясо и молоко – 13%, масложировая продукция – 7%. Структура экспорта должна меняться, потому что основной потенциал роста для нас – это всё-таки продукция животноводства. Эта товарная масса имеет резерв роста. Я рассчитываю на то, что это обеспечит нам не только показатели, но и большую финансовую устойчивость нашим товаропроизводителям. Мы планируем наладить поставки мяса на перспективные рынки Китая.
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- Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале октября назвал слабым уровень развития агрострахования в России. Как в вашем регионе реализуются программы страхования сельхозотрасли от убытков в случае чрезвычайных ситуаций?
- По итогам первого полугодия текущего года Тамбовская область лидирует среди регионов России по удельному весу сельхозплощадей, застрахованных от убытков в случае чрезвычайных ситуаций. По абсолютному значению в гектарах мы уступили только Алтайскому краю. В первом полугодии мы застраховали 175,5 тысяч гектаров посевных площадей. Если говорить о застрахованных рисках в сфере животноводства, это более 100 тысяч условных голов животных. Мы заняли шестое место по России. Надеюсь, что мы свои позиции сохраним.
Наши сельхозтоваропроизводители в этом году получили дополнительный стимул. В 2017-2018 годах мы не получали господдержку, но с 2019 года погектарная поддержка для застрахованных посевов возобновилась. Мы один из регионов-лидеров по страховой защите имущественных интересов наших производителей. Мы вносим предложения по усовершенствованию системы страхования в Минсельхоз России. Министерство выбрало нас в качестве пилотного региона для отработки программы ускоренного развития агрострахования. Тем не менее, резерв для роста есть. Общий объем посевных площадей в Тамбовской области – 1,2 миллиона гектаров, из них застрахована шестая часть всех посевных площадей.
Нужны более дешевые и привлекательные страховые продукты. Сейчас есть градация франшизы от 10% до 50% страховой суммы, страховая сумма может составлять от 70-100%. Кроме того, объем субсидий на агрострахование, выплаченных страховым компаниям Тамбовской области в текущем году, превысил 80 миллионов рублей.
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- На какие показатели в сфере АПК вы рассчитываете выйти в 2020 году? Какие прогнозируете объемы инвестиций? Чему планируете уделить особое внимание?
- Мы ставим задачу сохранить существующий объем инвестиций – на уровне 35 миллиардов рублей. Мы понимаем, что 35 миллиардов в 2019 году – это меньше, чем 35 миллиардов рублей в 2018 году, поэтому и рост должен быть в сопоставимом виде, с учетом инфляции.
По зерновым и зернобобовым культурам мы планируем собрать 3,8 миллиона тонн, по сахарной свекле – 4,2 миллиона тонн, по масличным культурам – 934,5 тысячи тонн. Приоритетными направлениями развития АПК останутся растениеводство и садоводство, а также наращивание объемов производства мяса свиней и птицы на экспорт и глубокая переработка сельхозсырья. Кроме того, в этом году мы ожидаем дополнительные инвестиции в проект "Тамбовская индейка", они составят порядка пяти миллиардов рублей. Средства будут вложены в новые производственные мощности.
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Тамбовская областьАлександр НикитинРосагролизингМинистерство сельского хозяйства РФМоскваТамбовская областьТамбовЭкономика
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