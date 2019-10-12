В Донбассе четыре человека пострадали в результате взрывов боеприпасов

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали от двух взрывов боеприпасов в самопровозглашенной Донецкой народной республике в субботу, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"На окраине города Донецка во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, второе ЧП произошло в районе населенного пункта Старобешево.

"…Ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесопосадке, обнаружил тайник с боеприпасами… Ребенок взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки", - отметил представитель Народной милиции.